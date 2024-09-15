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Военная операция на Украине ,  
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Буданов назвал проблемой российские авиабомбы и «Искандеры»

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Военная операция на Украине
«Искандеры» представляют «очень большую проблему для линии фронта», заявил глава ГУР Буданов. Российское Минобороны не раз отчитывалось об их применении на Украине

Российские управляемые авиабомбы и ракеты «Искандер» представляют серьезную проблему для Украины, заявил на пресс-конференции в Киеве начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

«И это очень большая проблема для линии фронта. <...> больше всего страдают наши солдаты на линии соприкосновения и вблизи нее», — сказал Буданов (цитата по Bloomberg), отметив, что производство этих видов оружия выросло.

Еще одной «серьезной головной болью» для обороны Украины глава ГУР назвал поставки северокорейских боеприпасов в Россию. США и Южная Корея неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине: Белый дом США заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило, что Северная Корея отправила в Россию несколько тысяч контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием.

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» в районе Балаклеи
Политика
Оперативно-тактический ракетный комплекс&nbsp;&laquo;Искандер-М&raquo;

И Россия, и КНДР отрицали информацию о военных поставках. Пхеньян заявлял, что не отправлял оружие Москве и не планирует этого делать. Постпред в ООН Василий Небензя называл фейком данные о закупках России снарядов и ракет у КНДР. В Кремле осенью 2023 года заявили, что стороны не подписывали соглашений в этой сфере и не имели таких планов.

Минобороны России не раз отчитывалось о применении комплексов «Искандер-М» на Украине: например, в июле ведомство заявило об ударе по пункту временной дислокации иностранных военнослужащих в промзоне Харькова и по лагерю иностранных инструкторов в этой области. По данным ТАСС и «РИА Новости», училище связи в Полтаве в начале сентября также было атаковано при помощи «Искандера». По последним данным властей Украины, там погибли 58 человек.

В начале января гендиректор ОКБ «Новатор», которое занимается производством ракет «Искандер», сообщил о росте гособоронзаказа на эту продукцию и расширении мощностей предприятия.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Искандер-М» Искандер авиабомба Украина Кирилл Буданов

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