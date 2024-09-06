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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС и «РИА Новости» сообщили о 500 жертвах и раненых при ударе в Полтаве

ТАСС и «РИА» сообщили о 500 жертвах и раненых при ударе по центру в Полтаве
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате удара по училищу связи в Полтаве 3 сентября погибли и получили ранения около 500 украинских и западных военных специалистов, сообщили государственные агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника агентств, удар был нанесен ОТРК «Искандер-М». Среди погибших и раненых — военнослужащие ВСУ и нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных».

«РИА Новости» также передали, что в результате удара «Искандером» по пункту дислокации иностранных наемников в Константиновке уничтожено до 50 французских военнослужащих. «Подобные высокоточные удары по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ и наемников, а также военным объектам станут теперь регулярными», — добавил собеседник агентства.

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Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве был нанесен утром 3 сентября. Как уточняли в российском Минобороны, удар нанесли по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. В ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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