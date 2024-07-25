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Военная операция на Украине ,  
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Российская армия нанесла удар «Искандером» по цели в промзоне Харькова

Сюжет
Военная операция на Украине
Пункт дислокации иностранных военнослужащих находился в здании строительной компании «Скорпион». В результате удара убиты до 100 человек, включая 40 зарубежных инструкторов и около 60 украинских военных

Российская армия нанесла удар «Искандером» по цели в промзоне Харькова
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Ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по пункту временной дислокации иностранных военнослужащих в здании строительной компании в промзоне Харькова, сообщает Минобороны.

Пункт дислокации, по данным российских военных, располагался в здании строительной компании «Скорпион». По информации ведомства, в результате убиты до 100 человек, включая 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих ВСУ.

Согласно данным с сайта компании «Скорпион», здание находится в промзоне по адресу: улица Велозаводская, д. 4.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

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В середине марта Минобороны сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. В мае президент России Владимир Путин заявил, что на Украине уже находятся иностранные инструкторы «под видом наемников», которые «обслуживают высокоточное оружие большой дальности».

Днем 23 июля российские военные с помощью «Искандера-М» нанесли удар по лагерю с иностранными наемниками в Харьковской области, в результате погибли 50 человек. В Минобороны уточнили, что удар нанесли в населенном пункте Дергачи в Харьковской области, который расположен в нескольких километрах от Харькова.

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Харьков Харьковская область Минобороны «Искандер-М» наемники ВСУ
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