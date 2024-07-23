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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов

Минобороны: по лагерю иностранных инструкторов на Украине ударил «Искандер-М»
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Военная операция на Украине
Зеленский еще в феврале 2022 года объявил о создании интернационального легиона ВСУ. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении наемников. Очередной удар был нанесен по пункту их дислокации в Дергачах

Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов
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Российская армия нанесла ракетный удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Харьковской области, сообщило Минобороны. Убиты около 50 человек.

Удар нанес оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Пункт дислокации находился в Дергачах — это город с населением примерно 17 тыс. человек, расположенный в нескольких километрах от окраин Харькова.

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О том, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев, в конце февраля 2022 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

В середине марта 2024 года Минобороны сообщало, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. «К настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — заявило ведомство.

В мае президент Владимир Путин заявил, что на Украине уже находятся иностранные инструкторы «под видом наемников», которые «обслуживают высокоточное оружие большой дальности». 31 мая депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что в страну уже направляется первая группа французских инструкторов.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны ракетный удар Военная операция на Украине «Искандер-М»
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