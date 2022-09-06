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Небензя назвал фейком данные NYT о покупке Россией боеприпасов у КНДР

Постпред в ООН Небензя назвал фейком данные о покупке Россией боеприпасов у КНДР
Сведения американских журналистов о закупках Россией артиллерийских снарядов и ракет у КНДР являются лживыми, заявил Небензя
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Данные американских СМИ о том, что Россия закупает боеприпасы у Северной Кореи, являются фейковыми. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — сказал он.

NYT сообщила о закупках Россией «миллионов снарядов и ракет» у КНДР
Политика
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Ранее газета The New York Times и агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщили о том, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР.

Американская разведка представила журналистам мало подробностей о самом вооружении, объемах и сроках поставок. Однако неназванный чиновник правительства США рассказал газете, что помимо ракет меньшей дальности и артиллерийских снарядов Россия попытается закупить у КНДР дополнительную технику.

РБК направил запрос в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В марте США ввели санкции против двух россиян и трех российских компаний. По данным Казначейства, они поддерживали разработку оружия массового уничтожения и баллистических ракет в Северной Корее в нарушение рекомендаций Совета Безопасности ООН, а именно помогали КНДР закупать в России компоненты для создания систем баллистических ракет. Позже по этому же обвинению США наложили ограничения еще на две российские компании и гражданина.

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Теги
Жанна Антохина
Россия КНДР закупка вооружения Василий Небензя ракеты
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