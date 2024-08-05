Минобороны сообщило об ударе «Искандером» в районе Балаклеи

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт временной дислокации 80 иностранных военных, участвовующих в боях на стороне ВСУ, в районе Балаклеи в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Кроме того, в этой же области группировка войск «Север» уничтожила замаскированные позиции и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали агентству в Минобороны России.

Минобороны 3 августа показало кадры уничтожения запущенной ВСУ ракеты ATACMS 11 американского производства. На опубликованном видео показана работа расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».