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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе «Искандером» в районе Балаклеи

Минобороны: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных военных
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт временной дислокации 80 иностранных военных, участвовующих в боях на стороне ВСУ, в районе Балаклеи в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Кроме того, в этой же области группировка войск «Север» уничтожила замаскированные позиции и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали агентству в Минобороны России.

Минобороны сообщило об уничтожении украинских установок ПВО С-125
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны 3 августа показало кадры уничтожения запущенной ВСУ ракеты ATACMS 11 американского производства. На опубликованном видео показана работа расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

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