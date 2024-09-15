Bild узнал о готовности Киева к прекращению огня «на отдельных участках»

Зеленский представит Байдену, Харрис и Трампу план, который подразумевает разрешение бить по России дальнобойным оружием и согласие Киева на локальное прекращение огня, пишет Bild. Россия предупреждала о последствиях таких ударов

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

План президента Украины Владимира Зеленского, который он намерен представить во время скорого визита США, включает в том числе готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта, пишет Bild со ссылкой на неназванные источники.

Зеленский ранее говорил, что представит «план победы» Украины президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства — вице-президенту, демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу. 13 сентября он заявил, что речь идет о «системе взаимосвязанных решений», которая позволит Украине «поставить эту войну на путь, ведущий к миру». Что касается идеи прекращения огня, украинский лидер ее не раз отвергал, заявляя, что пауза пойдет на пользу только России.

По данным Bild, на встрече Зеленский также озвучит требование разрешить Украине бить по России дальнобойным западным оружием. Военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене считает, что украинский президент «хочет поставить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя».

Дискуссии о применении Украиной британских ракет Storm Shadow и американских ATACMС активизировались после визита в Киев американского госсекретаря Энтони Блинена и главы британского МИДа Дэвида Лэмми 11 сентября. Вскоре после этого премьер Британии Кир Стармер встретился с Байденом в Вашингтоне, но решения о снятии ограничений для ВСУ принято не было.

Российский президент Владимир Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», и предупредил, что власти будут принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз. Стармер, отвечая на его слова, заявил, что Британия не ищет конфликта с Россией, «но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону». В Белом доме США серьезно восприняли заявления российского президента, но добавили, что действуют, исходя из «своих расчетов».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Говоря об идее мирных переговоров, российские власти не раз заявляли, что не отказывались от них, но после атаки на Курскую область Путин сказал, что сначала нужно «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации». Ранее он заявил, что Россия не может первой пойти на прекращение огня, поскольку не уверена, что Украина поступит так же.

В июне Путин предлагал для прекращения огня и начала переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Украина выдвигает свои условия, которые Россия считает неприемлемыми.