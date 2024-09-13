Кремль заявил, что слова Путина о дальнобойном оружии достигли адресатов

Слова Путина «не допускают каких-то двойных прочтений», указали в Кремле. Президент накануне заявил, что прямое участие Запада меняет суть конфликта. Британский премьер в ответ сказал, что его страна не хочет воевать с Россией

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Заявление президента Владимира Путина о последствиях ударов по России западным дальнобойным оружием «предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений», сказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — уверен представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Путин накануне заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По словам президента, Украина не в состоянии наносить такие удары сама и они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. «Прямое участие — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал он и предупредил, что Россия будет принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз.

Путин предупредил о последствиях ударов по России дальнобойным оружием Политика

Речь идет о применении Украиной британских и американских ракет Storm Shadow и ATACMS против военных целей на российской территории. Газета The Guardian сообщала, что во время визита в Киев 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на намерения Белого дома снять для Киева ограничения на использование дальнобойного оружия. По данным газеты, власти Великобритании уже приняли такое решение, но в ближайшие дни о нем объявлено не будет. О том, что официальных объявлений ждать не стоит, сообщила также газета Politico, по данным которой само соглашение могут заключить на полях Генассамблеи ООН позже в Нью-Йорке.

Британский премьер Кир Стармер, отвечая на слова Путина, заявил, что его страна не ищет конфликта с Россией, «но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону». В Белом доме США заявление российского президента комментировать не стали.

Западные страны выступали против использования их оружия для поражения целей в глубине России, но, как писал Bloomberg, Вашингтон и Лондон изменили точку зрения после сообщений, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Кремль называл эти сообщения безосновательными, Тегеран их тоже опровергал.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал телеканал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.