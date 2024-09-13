Белый дом заявил о серьезном отношении к словам Путина об ударах

Вашингтон не менял подхода к ограничениям на применение Киевом американского оружия, но действует, исходя из «своих расчетов», отметил Джон Кирби. Путин предупредил, что снятие ограничений будет значить, что США «воюют» с Россией

Джон Кирби (Фото: Ken Cedeno / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США серьезно воспринимают слова президента России Владимира Путина по поводу возможного разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь страны, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что Вашингтон не менял подхода к ограничениям на применение Киевом американского оружия. При этом Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты действуют, исходя из «своих расчетов».

«У нас есть собственные расчеты, что мы решаем отправлять на Украину, а что нет», — сказал Кирби.

Путин накануне заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не способен наносить такие удары самостоятельно: они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми тот не располагает. Кроме того, только военнослужащие блока могут вносить полетные задания, сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его заявление «предельно четким, однозначным». По его словам, оно «не допускает каких-то двойных прочтений». «И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — подчеркнул Песков.

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Как писала газета The Wall Street Journal, США считают, что разрешение Киеву бить ракетами ATACMS вглубь России не окажет серьезного влияния на конфликт, и опасаются истощения собственных запасов. Ослабление ограничений решит проблемы Киева краткосрочно, отмечало издание.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.