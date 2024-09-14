Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и Украины

Необходимо «проложить дорогу» к диалогу, считает Пекин. Киев называет мирные инициативы Китая деструктивными, Москва не считает диалог актуальным из-за нападения на Курскую область

Чэнь Сяодун (Фото: Visual China Group / ТАСС)

Пекин продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта России и Украины, чтобы выработать консенсус для прекращения боев, заявил замминистра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на Сяншанском форуме по безопасности.

По его словам, это поможет «проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров» (цитата по «РИА Новости»).

Китайские власти в июле напоминали о рисках эскалации и обращали внимание, что Москва и Киев «в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам», однако «условия и время еще не созрели».

Весной Китай и Бразилия обнародовали совместный план, который призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, прекращению боевых действий, недопущению эскалации конфликта и его расширения на новые территории. В нем не упоминались вопросы территориальных претензий обеих сторон и статус Украины в оборонных альянсах, как и другие ключевые вопросы.

Украинская сторона не признала эти предложения в качестве плана, президент Владимир Зеленский назвал инициативу деструктивной.

Российские власти согласны на переговоры только при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признании Украиной утраты регионов, снятия международных санкций, а также внеблокового и безъядерного статуса этого государства. В связи с боями в Курской области в Кремле говорили о неактуальности переговоров на данный момент.