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Военная операция на Украине ,  
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Путин исключил прекращение огня без шагов со стороны Украины

Путин назвал маловероятным заключение соглашений с Украиной через посредников
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский президент уверен, что Украина не контролирует все вооруженные формирования и может использовать прекращение огня в своих целях
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Владимир Путин в ходе общения с журналистами в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что Россия не может первой пойти на прекращение огня, поскольку не уверена, что Украина поступит так же. Он напомнил, что в 2022 году Россия вывела свои подразделения из-под Киева, однако ответных шагов не последовало. По словам Путина, украинские власти «не могут контролировать все свои вооруженные формирования».

«Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался, для того чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», — сказал он.

Также глава государства уточнил, что он имеет в виду под словом демилитаризация в качестве одного из условий завершения военной операции. По его словам, Украина должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые будут приемлемыми для России и необратимыми.

Путин счел бессмысленным обращаться к Верховной раде
Политика
Владимир Путин

Путин рассказал, что приветствует усилия посредников по урегулированию конфликта на Украине, однако не видит способа договориться о мире через третью сторону. Глава государства объяснил, что у посредника не будет полномочий для подписи окончательных документов.

Касаемо заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа о решимости в короткие сроки завершить конфликт на Украине, Путин заявил, что в Москве к ним относятся вполне серьезно, однако при этом не знакомы с конкретными предложениями Трампа.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, первым делом Киев должен отвести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, учитывая их изначальные административные границы. Также Украина должна согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, провести демилитаризацию и денацификацию, зафиксировать статус новых регионов, Крыма и Севастополя, как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России.

Путин допустил использование стамбульских договоренностей по Украине
Политика
Владимир Путин

В начале этой недели премьер-министр Виктор Орбан в ходе визита в Киев предложил президенту Владимиру Зеленскому отдать приказ о прекращении огня для начала мирных переговоров. Зеленский ответил на это отказом.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин Украина прекращение огня Дональд Трамп Владимир Зеленский
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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