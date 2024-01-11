Зеленский увидел в прекращении огня пользу только для России

Зеленский сказал, что если дать России паузу в два-три года, то она потом может «переехать» Украину. Москва заявляла, что готова к переговорам с Киевом, но рассматривать прекращение огня не будет

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Возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом украинский президент Владимир Зеленский.

«Эта пауза поможет только Российской Федерации», — сказал он.

Зеленский сказал, что партнеры Киева не успевают наполнять склады Украины вооружением, но тем не менее помогают.

«Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. И слава богу, что все это решается на Украине, поэтому пауз на пользу России точно не будет», — добавил он.

Россия готова к переговорам с Украиной, но с учетом своих интересов, заявлял президент Владимир Путин. Киеву нужно делать конкретные шаги и отменить запрет на переговорный процесс с Москвой, введенный Зеленским, говорил глава государства.

О готовности к переговорам с Украиной осенью также сообщал глава МИДа Сергей Лавров. В то же время он отмечал, что на прекращение огня Москва не пойдет, поскольку ее один раз уже с этим обманули. Министр говорил, что стороны вели переговоры в марте—апреле 2022 года и были достигнуты договоренности. «А через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или в Вашингтоне не хотелось, чтобы эта война заканчивалась», — указывал Лавров.

Российские военные заняли Бучу в Киевской области вскоре после начала военной операции. Они покинули населенный пункт вскоре после того, как во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях». 1 апреля представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители. Минобороны России в ответ сообщило, что российские военные непричастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией. МИД заявлял, что цель «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

Глава МИДа заявлял, что идти на переговоры с Россией Украине запретили западные страны. Переговорщик от Киева, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в конце 2023 года рассказывал, что на решение отказаться от переговоров весной 2022 года повлиял ныне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — указывал он.

Джонсон спустя два месяца после этого заявления назвал «чушью» утверждения, что он сорвал переговоры между Москвой и Киевом. Арахамия при этом сказал, что слова экс-премьера были сказаны в ходе консультаций и никто из западных партнеров, по его словам, не давал Украине инструкций, как строить оборону и какие политические решения принимать.