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Полянский фразой «будет хуже» призвал США склонить Украину к переговорам

Украина после консультаций с США и Великобританией вернулась к «нереалистичным оценкам» по урегулированию конфликта с Россией, заявил дипломат. Он считает, что Западу следует убедить Киев «принять реальность»
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Спецоперация России развивается не в пользу Киева, украинским властям следует вернуться к мирным переговорам, к этому пути их должны склонить США и Великобритания. Такое мнение выразил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.

«Чем больше они ждут, тем будет хуже. Это совершенно ясно. Так что вместо воинственных призывов Вашингтон и Лондон должны тратить больше времени на то, чтобы убедить украинское руководство принять реальность», — заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Полянский считает, что лучшей поддержкой Украины со стороны западных стран станут усилия, которые помогут «начать серьезные мирные переговоры с Россией об условиях перемирия». У представителей Киева в марте были «определенные здравые идеи», которые могли стать основой для дискуссии, продолжил он.

«Внезапно, после консультаций с Вашингтоном, и в особенности с Лондоном, они передумали и вернулись с совершенно нереалистичными оценками происходящего», — подчеркнул дипломат.

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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Речь идет о состоявшихся в конце марта переговорах России и Украины в стамбульском дворце Долмабахче. Тогда делегация Киева передала представителям Москвы свои предложения по путям решения конфликта, вскоре Россией был отправлен ответный документ, однако реакции со стороны Украины не последовало, говорил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский. Он посчитал такую ситуацию «замораживанием» переговоров официальным Киевом.

Власти Украины поясняли, что изменение отношения к переговорному процессы вызвано произошедшим в городе Буча Киевской области. В начале апреля журналисты Reuters и других СМИ сообщили об обнаружении в городе тел убитых мирных жителей. В российском Минобороны назвали эту информацию провокацией для очернения России, такую же оценку дал ситуации Путин.

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Генсек ООН назвал «лучом надежды» итоги переговоров по зерну в Стамбуле
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Антониу Гутерриш

Новый этап переговоров с Россией возможен, говорил глава украинской делегации Давид Арахамия, называя в качестве условия усиление переговорной позиции Киева. По его мнению, прежде всего этого можно будет достичь благодаря поставкам западного оружия. В августе украинские военные планируют контрнаступление, что может усилить переговорную позицию, добавлял он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров выражал уверенность, что Запад не позволяет Украине перейти к мирному урегулированию конфликта. В Белом доме подчеркивали, что решение о ходе переговоров принимают власти Украины, а позиция США заключается в помощи для достижения прогресса на поле боя и в дипломатии. «Но даже президент [Украины Владимир] Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий», — отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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