Генсек ООН назвал «лучом надежды» итоги переговоров по зерну в Стамбуле
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал прогрессом переговоры по вывозу украинского зерна, застрявшего в стране после начала российской военной операции.
«В мире, омраченном глобальным кризисом, наконец-то появился луч надежды. Луч надежды на то, что удастся облегчить страдания людей во всем мире <...> Луч надежды на продолжение поддержки развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения», — сказал он журналистам.
«На следующей неделе, надеюсь, мы сможем заключить окончательное соглашение», — заявил Гутерриш (цитата по Reuters). Хотя Украина и Россия достигли договоренностей по зерновому вопросу, «для достижения мира нам еще предстоит пройти долгий путь», считает он.
Четырехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН прошли 13 июля в Стамбуле в закрытом для прессы формате. По итогам встречи глава турецкого Минобороны Хулуси Акар (Анкара взяла на себя посредническую роль в решении проблем с поставками зерна с Украины) сообщил, что стороны согласованы основные технические вопросы. Среди них — создание в Стамбуле координационного центра и совместный контроль обеспечения безопасности на маршрутах следования судов. По словам Акара, на следующей неделе пройдет новый раунд переговоров, где ожидается подписание соглашения.
Ранее в этот день российское Минобороны сообщило, что российская делегация представила на рассмотрение «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», не приведя подробностей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна, осталось «решить проблемы безопасности, связанные с позицией России».
Украина и западные страны обвиняют Россию в том, что из-за боевых действий она не дает вывезти зерно с территории страны. Украинский президент Владимир Зеленский говорил в начале июня, что в стране заблокировано до 25 млн тонн сельхозпродукции: зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла, а к осени этот объем вырастет до 75 млн тонн. Москва отвергает обвинения и утверждает, что Украина заминировала порты, где находятся суда с грузом пшеницы, из-за чего их вывод невозможен.
Советник президента Турции по международным вопросам Ибрагим Калин ранее допускал, что создание коридора для вывоза зерна с украинской территории после достижения договоренностей между Москвой и Киевом может занять 3-4 недели.