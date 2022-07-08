Лавров заявил, что Запад не позволяет Киеву перейти к переговорам

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия не готова мириться с тем, что Запад не позволяет Украине перейти к мирному урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20), передает ТАСС.

«Он (Запад. — РБК) этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно, и с чем, конечно же, смириться мы не можем», — сказал министр.

По словам Лаврова, раздвоенность мнений западных стран по украинскому вопросу говорит о том, что они заботятся не об Украине и ее безопасности, а об идеологии.

«Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем», — добавил он.

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