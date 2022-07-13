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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Украины

Украина намерена вернуть территории на юге и востоке страны, заявил глава украинского МИДа. Киев на переговорах ранее предлагал Москве внеблоковой статус Украины, а также отказ от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти Украины намерены вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передает Reuters. Он назвал это «окончательной переговорной позицией Украины».

Целью он назвал «освобождение наших территорий» и «восстановление нашей территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины».

В Стамбуле начались переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью он называл защиту населения Донбасса от «геноцида киевских властей» и обеспечение безопасности России. Минобороны в конце марта сообщило, что главная задача российских войск — полностью «освободить Донбасс».

Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

С конца февраля Россия и Украина вели переговоры о мирном урегулировании. Москва настаивала на внеблоковом и безъядерном статусе Украины, а также требовала признать российский суверенитет над Крымом и независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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В ходе переговоров в Стамбуле в конце марта Киев передал Москве предложения по урегулированию. Они предусматривали безъядерный и внеблоковый статус Украины, а также отказ от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Позже российские власти заявили, что Киев начал отходить от выдвинутых предложений. Переговоры были полностью приостановлены в апреле. Москва возложила ответственность за это на Киев и западные страны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Украина может закончить конфликт с Россией «до конца суток», если украинские военные сложат оружие, а Киев выполнит ранее озвученные на переговорах требования Москвы.

Путин предупредил, что договориться с Россией будет труднее
Политика
Владимир Путин

Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявлял, что Киев готов будет вернуться к переговорам в случае возврата утраченных после 24 февраля территорий. С начала спецоперации российские силы взяли под контроль всю Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской, а также, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, Луганскую народную республику.

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Теги
Кирилл Соколов
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