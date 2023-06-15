Сальдо заявил об «охоте» на него по приказу Зеленского и Буданова

Врио главы Херсонской области Сальдо назвал себя целью атак Украины на территорию региона 9 июня. Тогда гражданские объекты там обстреляли ракетами Storm Shadow, были жертвы среди мирных жителей

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Украинские войска 9 июня, обстреливая территорию Херсонской области, покушались на временно исполняющего обязанности ее главы Владимира Сальдо. Об этом врио главы региона сообщил в своем телеграм-канале.

«По преступному приказу [главы украинской разведки Кирилла] Буданова и его так называемого «руководителя» [президента Украины Владимира] Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — сказал он в видео, записанном на фоне крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге — сейчас Сальдо находится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава региона ранее сообщал об этих атаках, но не говорил, что был их целью. 9 июня он указывал, что ВСУ нанесли удар дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по пионерлагерю на Арабатской стрелке в Геническом районе. Ночью 10 июня, по его словам, обстрелы этими ракетами там продолжились, были попадания в пункты временного размещения, также под обстрелом был населенный пункт Железный порт. По данным Сальдо, тогда погибла одна женщина.

Власти ранее сообщали о еще одном покушении на жизнь Сальдо, но тогда речь шла о попытке отравить его. В августе прошлого года чиновника госпитализировали, Минобороны заявляло, что проводит расследование его «отравления боевыми отравляющими веществами». В мае этого года сам Сальдо рассказал, что отравляющее вещество ему добавили в еду, это сделал человек, которому он доверял — его подкупили. Сальдо уточнил, что очнулся спустя 15 дней после случившегося.

Буданов, который возглавляет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, ранее подтверждал, что Киев причастен к убийствам русских, которых считает «военными преступниками», и продолжит их совершать. Он указывал, что разведка «достала» многих публичных личностей. Его заместитель, Вадим Скибицкий отмечал, что среди целей разведки есть и президент Владимир Путин.

Кремль осуждал заявления представителей украинской разведки. Слова об убийстве русских были названы чудовищными, а заявление о нацеливании на Путина — террористическими устремлениями.