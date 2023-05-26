Сальдо рассказал о попытке отравления боевым ядом

Отравляющее вещество в еду Сальдо подсыпал «человек, которому он доверял», рассказал врио херсонского губернатора. В августе Сальдо был госпитализирован и вернулся к обязанностям только в середине сентября

Владимир Сальдо (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в прошлом августе пытались отравить, добавив боевое отравляющее вещество в еду. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Я был в абсолютно нормальной физической форме. Я помню только одно — я поднялся и сказал: «Что-то мне плохо». И на этом все», — сообщил Сальдо (цитата по «РИА Новости»). По его словам, очнулся он уже через 15 дней.

«Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого [человека], которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», — добавил глава региона.

Сальдо госпитализировали в начале августа, сообщение об этом появилось в его телеграм-канале. В нем говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, а его состояние ухудшилось из-за «осложнений» после перенесенного COVID-19. Baza писала, что сначала главу Херсонской области доставили в больницу в Крыму, но после ухудшения состояния подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, а консилиум врачей решил отправить его в Москву спецбортом.

20 августа в телеграм-канале Сальдо появилось сообщение, что он идет на поправку и начал общаться с друзьями и коллегами. В тот же день Минобороны России сообщило, что «проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Сальдо». К руководству Херсонской областью он вернулся 19 сентября.