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Минпромторг заявил об ударе по месту под Херсоном, куда приезжал Мантуров

Минпромторг: ВСУ обстреляли Storm Shadow местность под Херсоном после отъезда Мантурова

Место, которое посещал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Херсонской области, обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько минут после его отъезда. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минпромторге.

В ведомстве сообщили, что накануне Мантуров посещал Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием.

Там подтвердили, что вице-премьер был в том месте, которое украинская сторона впоследствии обстреляла британскими ракетами Storm Shadow.

Накануне Мантуров посещал Херсонскую область с рабочим визитом. Он побывал в Геническе, где расположены региональные органы власти, и пообщался с сотрудниками и посетителями торговых объектов. Министр расспросил их об ассортименте и ценах на продукты питания, лекарства и другие товары. Также Мантуров встретился с врио главы региона Владимиром Сальдо и обсудил с ним поддержку областных промышленных предприятий.

Утром 10 июня Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке (начинается в 1,5 км к югу от Геническа), в результате погибла женщина. Он отмечал, что удар нанесли ракетами Storm Shadow, которые Киеву поставляет Великобритания.

Великобритания подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow в середине мая. С тех пор власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не раз сообщали об ударах с использованием таких боеприпасов.

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6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС, в результате начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра (правый берег контролирует Киев, а левый — Москва. Обе стороны объявили эвакуацию. По информации МЧС, с подконтрольных России территорий к утру 11 июня эвакуировали более 6 тыс. человек. Сальдо, в свою очередь, говорил об эвакуации почти 7 тыс. жителей с затопленных территорий.

Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

Теги
Денис Мантуров Минпромторг обстрел Херсонская область
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