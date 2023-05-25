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Военная операция на Украине ,  
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В разведке Украины назвали Путина одной из своих главных целей

Замглавы ГУР Скибицкий назвал Владимира Путина главной целью разведки Украины
Владимир Путин является одной из целей украинской разведки, заявил замглавы ГУР Украины Скибицкий. Ранее Кремль называл слова главы украинской разведки об убийстве русских чудовищными

Одной из целей украинской разведки является российский президент Владимир Путин, заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt.

По его словам, Путин находится «на вершине списка» целей ГУР — потому что глава государства «координирует и решает, что происходит».

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины. Однако он отметил, что ликвидировать президента нецелесообразно, поэтому разведка не пытается этого сделать. Он также выступал с угрозами против россиян. Так, в ответ на вопрос о причастности Киева к гибели Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина, Буданов сказал, что: «мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Кремль в ответ назвал такие высказывания чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — заявлял представитель президента России Дмитрий Песков. Позже Буданов назвал эти слова вырезанными из контекста.

Ночью 3 мая Кремль был атакован двумя беспилотниками, их вывели из строя. В результате никто не пострадал, повреждений не было. Власти расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Путин в это время был не в Кремле, а в Ново-Огарево. Украина отрицала причастность к произошедшему.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин покушение разведка Украина

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