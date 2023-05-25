В разведке Украины назвали Путина одной из своих главных целей
Одной из целей украинской разведки является российский президент Владимир Путин, заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt.
По его словам, Путин находится «на вершине списка» целей ГУР — потому что глава государства «координирует и решает, что происходит».
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины. Однако он отметил, что ликвидировать президента нецелесообразно, поэтому разведка не пытается этого сделать. Он также выступал с угрозами против россиян. Так, в ответ на вопрос о причастности Киева к гибели Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина, Буданов сказал, что: «мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Кремль в ответ назвал такие высказывания чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — заявлял представитель президента России Дмитрий Песков. Позже Буданов назвал эти слова вырезанными из контекста.
Ночью 3 мая Кремль был атакован двумя беспилотниками, их вывели из строя. В результате никто не пострадал, повреждений не было. Власти расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации» со стороны «киевского режима». Путин в это время был не в Кремле, а в Ново-Огарево. Украина отрицала причастность к произошедшему.