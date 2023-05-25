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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал террористическими слова Киева о Путине как «цели № 1»

Песков назвал террористическими слова главного управления разведки Украины о Путине
Разведка Украины поместила Путина на «вершину списка» в качестве «законной цели». Там отмечали, что не пытаются ликвидировать президента России. Кремль увидел в заявлениях Киева террористическую сущность
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Заявление Киева о том, что российский президент Владимир Путин — среди главных целей для украинской разведки, является словами «террористического режима о своих террористических устремлениях». Такую оценку дал представитель президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

На вопрос журналиста, насколько сейчас усилена охрана главы государства «в связи с происходящим», Песков ответил: «Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают». Он также заявил, что военная операция на Украине «более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей».

Заявление о присутствии президента России в списке целей Украины сделал накануне замглавы военной разведки этого государства Вадим Скибицкий. По его словам, Путин находится «на вершине списка» потому, что он как глава государства «координирует и решает, что происходит». Глава украинской разведки Кирилл Буданов называл российского президента «законной целью», но отмечал, что ликвидировать его нецелесообразно, поэтому делать этого не пытаются.

Официальная резиденция российского президента, Московский Кремль, подверглась в ночь на 3 мая атаке беспилотников. Путина в тот момент там не было, он находился в Ново-Огарево. В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая. В проведении атаки Кремль обвинил «киевский режим» и США.

Украина и США отвергли обвинения. В Киеве сообщили: «Все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».

Кремль назвал террористическими слова Киева о Путине как «цели № 1»
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Как писал «Коммерсантъ», Путин в начале мая встретился с главредами российских СМИ, где рассказал, что «ничего в этом дроне особенного». Он был сделан из проволоки и современных материалов, а такие самодельные устройства залетали на базу Хмеймим в Сирии. В нем было около 400 г тротила.

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Владимир Путин Украина
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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