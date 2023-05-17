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Буданов заявил, что его слова об «убийстве русских» вырезали из контекста

Буданов: слова об убийстве россиян вырезали из контекста, речь шла о военных преступниках
Буданов ранее заявил, что Киев «убивал и продолжит убивать русских до полной победы». Теперь он уточнил свое заявление. В Кремле слова Буданова назвали чудовищными. В ООН подчеркнули, что выступают против любых терактов
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: gur.gov.ua)

Слова об убийствах россиян были вырезаны из контекста, речь шла о военных преступниках, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью телеканалу ISLND TV.

«Это немного порезанная версия того, что я сказал <...>. Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками», — сказал Буданов.

Речь идет о заявлении, которое глава украинской разведки сделал в интервью Yahoo News на прошлой неделе. Его спросили о причастности Киева к гибели Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. Буданов на это ответил: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».

Дугина погибла в августе. Ее автомобиль подорвали. ФСБ заявила, что убийство подготовили украинские спецслужбы. Киев отрицал обвинения в причастности к случившемуся.

В Кремле высказывание Буданова назвали чудовищным. Такие слова подтверждают, что решение начать военную операцию было правильным, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На высказывание главы украинской разведки отреагировали и на Западе. В Госдепартаменте подчеркнули, что США «не оправдывают нападения на гражданское население, будь то в России, на Украине или в любой другой части мира». В ООН также выступили «против любых террористических актов».

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