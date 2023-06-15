Песков усомнился в словах Подоляка о «тестировании» вместо наступления

Песков: Подоляк не министр обороны, он точно не знает о начале наступления ВСУ

Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ еще не началось, проводится «тестирование». Песков усомнился в его словах, отметив, что Подоляк не является министром обороны

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк может точно не знать, началось ли контрнаступление украинской армии, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До этого Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось, ВСУ пока проводит «тестирование». «Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Подоляк рассказал, что украинские войска проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед». По его словам, у Киева есть один план: «Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте».

Российские власти осуждают подобные заявления. Обещание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины» в Кремле назвали чудовищным. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму.

Российское Минобороны сообщало о наступлении ВСУ в начале июня, с тех пор ведомство не раз отчитывалось об отражении попыток прорыва обороны на разных направлениях. 9 июня президент России Владимир Путин также заявил, что украинское наступление уже началось. Спустя несколько дней он сказал, что ВСУ несут большие потери и не имели успеха ни на одном из направлений.

CNN и Bloomberg сообщали о больших потерях украинской стороны в ходе контрнаступления. Западные чиновники на условиях анонимности поясняли, что в этом нет ничего удивительного, поскольку изначально было ясно, что наступление будет непростым.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что военные ведут контрнаступление. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом тоже говорил об уже идущем контрнаступлении.