Песков усомнился в словах Подоляка о «тестировании» вместо наступления
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк может точно не знать, началось ли контрнаступление украинской армии, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
До этого Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось, ВСУ пока проводит «тестирование». «Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он.
«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил Песков (цитата по ТАСС).
Подоляк рассказал, что украинские войска проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед». По его словам, у Киева есть один план: «Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте».
Российские власти осуждают подобные заявления. Обещание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины» в Кремле назвали чудовищным. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму.
Российское Минобороны сообщало о наступлении ВСУ в начале июня, с тех пор ведомство не раз отчитывалось об отражении попыток прорыва обороны на разных направлениях. 9 июня президент России Владимир Путин также заявил, что украинское наступление уже началось. Спустя несколько дней он сказал, что ВСУ несут большие потери и не имели успеха ни на одном из направлений.
CNN и Bloomberg сообщали о больших потерях украинской стороны в ходе контрнаступления. Западные чиновники на условиях анонимности поясняли, что в этом нет ничего удивительного, поскольку изначально было ясно, что наступление будет непростым.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что военные ведут контрнаступление. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом тоже говорил об уже идущем контрнаступлении.