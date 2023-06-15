Песков усомнился в словах Подоляка о «тестировании» вместо наступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 16:09
Глава Эрмитажа — об уходах директоров музеев и передаче ценностей церкви Общество, 17:11
«МойОфис» и «Ростелеком» договорились создать мобильные и серверные ПАК Новая экономика, 17:10
Володин назвал призывом к геноциду слова Подоляка об «убийстве россиян» Политика, 17:10
Месси забил самый быстрый гол в карьере Спорт, 17:02
BitRiver обсудит перспективы отрасли майнинга криптовалют на ПМЭФ 2023 Пресс-центр, 16:59
Глава МАГАТЭ сообщил, что ЗАЭС хватает воды для охлаждения Политика, 16:59
ПСБ запустил платформу Токеон для выпуска цифровых финансовых активов Пресс-релиз, 16:56
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:53
Концерн «АВТОВАЗ» стал национальным партнером ПМЭФ-2023 Новости компаний, 16:48
Потому что мы — банда! Зачем смотреть фильм «Девушки, живущие в сети» Стиль, 16:46
Газпромбанк представил на ПМЭФ систему обработки платежей Пресс-релиз, 16:45
В Минфине призвали использовать криптовалюту граждан для развития ЦФА Крипто, 16:39
В Росрыболовстве призвали создать в Мурманске «точку притяжения» рыбаков Общество, 16:36
Венгрия раскрыла, почему подготовка к зиме в этом году будет сложнее Экономика, 16:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков усомнился в словах Подоляка о «тестировании» вместо наступления

Песков: Подоляк не министр обороны, он точно не знает о начале наступления ВСУ
Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ еще не началось, проводится «тестирование». Песков усомнился в его словах, отметив, что Подоляк не является министром обороны
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк может точно не знать, началось ли контрнаступление украинской армии, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До этого Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось, ВСУ пока проводит «тестирование». «Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Подоляк рассказал, что украинские войска проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед». По его словам, у Киева есть один план: «Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте».

Российские власти осуждают подобные заявления. Обещание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины» в Кремле назвали чудовищным. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму.

Российское Минобороны сообщало о наступлении ВСУ в начале июня, с тех пор ведомство не раз отчитывалось об отражении попыток прорыва обороны на разных направлениях. 9 июня президент России Владимир Путин также заявил, что украинское наступление уже началось. Спустя несколько дней он сказал, что ВСУ несут большие потери и не имели успеха ни на одном из направлений.

Читайте на РБК Pro
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
Ликвидность на годы: в какие московские офисы выгодно инвестировать

CNN и Bloomberg сообщали о больших потерях украинской стороны в ходе контрнаступления. Западные чиновники на условиях анонимности поясняли, что в этом нет ничего удивительного, поскольку изначально было ясно, что наступление будет непростым.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что военные ведут контрнаступление. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом тоже говорил об уже идущем контрнаступлении.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Песков Михаил Подоляк контрнаступление
Материалы по теме
Politico узнало, что Украина просит Запад не торопить ход наступления
Политика
Reuters назвал главный риск для украинского контрнаступления
Политика
Столтенберг назвал украинское контрнаступление испытанием для ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter