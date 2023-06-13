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Столтенберг назвал украинское контрнаступление испытанием для ВСУ

Столтенберг: контрнаступление стало испытанием для ВСУ, Украине нужно больше оружия НАТО
Генсек НАТО призвал продолжать поставки оружия. Москва неоднократно критиковала Запад за «накачивание» Украины оружием и отмечала, что это не изменит целей спецоперации
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Попытки наступления на позиции российской армии стали испытанием для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

Во время встречи с президентом США Столтенберг сказал, контрнаступление Украины уже началось, и «чем больше земли украинцы смогут освободить, тем более сильная позиция у них будет за столом переговоров».

Украинская армия перешла к наступательным действиям 4 июня, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% — безвозвратные. CNN и Bloomberg также писали о тяжелых потерях, с которыми столкнулись ВСУ. Источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов, более крупный удар пока не нанесен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что наступление украинской армии может «укрепить позиции» Киева за столом переговоров и заставить Россию «сосредоточиться на переговорах».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной. В то же время, отмечали в МИДе, для достижения мира Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, вернуться к нейтральному статусу, прекратить боевые действия, а Западу — остановить поставки оружия. Еще одним условием для урегулирования Москва называла признание украинской стороной «новых территориальных реалий».

Украина заявляла о готовности к переговорам при выполнении ее условий, сформулированных в рамках «формулы мира» президента Владимира Зеленского. Одним из центральным требований Киева является вывод российских войск к границам 1991 года, уточнял украинский лидер. В Кремле подобный сценарий исключали.

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Столтенберг назвал украинское контрнаступление испытанием для ВСУ
Столтенберг назвал украинское контрнаступление испытанием для ВСУ

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
контрнаступление ВСУ Военная операция на Украине Йенс Столтенберг НАТО
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