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Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму

Небензя: генсек ООН Гутерриш молчит о подстрекательствах к терроризму со стороны Украины
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что США, Европа и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мирятся с подстрекательством к терроризму со стороны Киева. Стенограмма речи Небензи опубликована на сайте постпредства.

Дипломат обвинил Украину в организации взрыва на Крымском мосту, убийстве журналистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина (военкор Владлен Татарский), покушении на писателя Захара Прилепина, а также в подготовке покушения на высших должностных лиц Республики Крым.

Кроме того, напомнил Небензя, глава разведки Украины Кирилл Буданов говорил о готовности «убивать россиян по всему миру», а украинское агентство УНИАН после покушения на Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей нужно уничтожить следующим.

«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? Как могут молчать об этом генсекретарь [ООН] и представители других международных организаций?» — спросил постпред.

8 мая Буданов заявил, что Украина будет «продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы». Так он ответил на вопрос о причастности украинской стороны к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Она погибла 20 августа 2022 года, когда возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция»: в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

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Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге 2 апреля. Согласно одной из версий, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка — в исполнении преступления подозревают Дарью Трепову, Росфинмониторинг внес ее в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин с помощником Александром Шубиным, ветераном боевых действий в ЛНР. Шубин погиб, Прилепин получил ранения и перенес две операции.

За три дня до взрыва машины Прилепина ФСБ отчиталась о пресечении подготовки покушений на руководителей Крыма — главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента региона Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. По данным ведомства, в ходе терактов также должны были пострадать объекты транспортной инфраструктуры.

Теги
Василий Небензя ООН Совбез ООН Антониу Гутерриш Крымский мост Дарья Дугина Владлен Татарский Захар Прилепин
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