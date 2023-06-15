Reuters назвал главный риск для украинского контрнаступления

Украина рискует растерять основные силы до того, как вплотную приблизится к российской линии обороны, считают военные аналитики. Москва и западные СМИ сообщали о значительных потерях Киева при попытках контрнаступления

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Главный риск для украинской армии при контрнаступлении заключается в том, что ВСУ могут растерять силы прежде, чем доберутся до основной линии обороны, обустроенной Россией. Об этом Reuters рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

«Риск для них (украинцев) заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они слишком сильно пострадают, и им будет слишком сложно прорвать ее», — сказал он агентству. Он считает, что для обеих сторон конфликта это противостояние будет сводиться к истощению, а стратегия Москвы сейчас направлена на то, чтобы максимально увеличить потери, которые несет Киев.

Украина во время подготовки к контрнаступлению создала 12 бронетанковых бригад (каждая по 3,5–4 тыс. человек), девять из них оснащены западным вооружением и прошли соответствующее обучение, пишет Reuters. Киев сообщал, что сформировал восемь штурмовых бригад численностью 40 тыс. человек. По словам польского военного аналитика Конрада Музыки, пока из 12 бронетанковых бригад в контрнаступлении Украины были задействованы только три.

Направление ударов украинской армии говорит о том, что основными целями контрнаступления выбраны Токмак (город в Запорожской области примерно в 25 км от линии соприкосновения). Еще в 50 км от города находится Мелитополь. Оба населенных пункта серьезно укреплены. По словам Музыки, поначалу ВСУ продвигались уверенно, однако через 5–6 дней после начала контрнаступления «прогресс, похоже, остановился».

Украинское контрнаступление идет медленно из-за минных полей и препятствий, а также российских оборонительных действий, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на оценки западных чиновников. Собеседники телеканала сообщили, что российские силы «в целом хорошо оборонялись» и отступали между тактическими рубежами. «Этот маневренный подход к обороне оказывается сложным для украинцев, а также дорого обходится атакующим силам, поэтому наступление в данный момент идет медленно», — заявил источник телеканала.

О начале контрнаступления украинской армии российское Минобороны сообщило в начале июня, наступательные действия ВСУ предпринимают на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Позднее информацию о начале контрнаступления подтвердили как президент России Владимир Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента России, украинские силы несут серьезные потери, которые превышают «классические» показатели «три к одному». «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками», — указал глава государства.

Российское Минобороны также сообщало о значительных потерях в рядах ВСУ: по данным ведомства, с момента перехода к активным боевым действиям в начале июня Киев потерял 7,5 тыс. человек. О значительных потерях ВСУ в технике также писали CNN и Bloomberg. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после этого заявил, что потери среди украинских военных при увеличении интенсивности боевых действий были ожидаемы.

Киев данные о своих потерях во время контрнаступления не раскрывал.