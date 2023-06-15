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Экс-советник главы Пентагона объяснил отсутствие успехов наступления ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ пока не добились успехов в ходе наступления

Вооруженные силы Украины пока не добились никаких успехов в ходе своего контрнаступления, так как хотят добраться до главной линии обороны и затем продвинуться до Мелитополя (Запорожская область), заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

О безуспешных попытках наступления Украины на запорожском, донецком, и южнодонецком направлениях заявляли в российском Минобороны 11 июня.

«Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как Мелитополь», — сказал Макгрегор.

Украина заявляла о подготовке контрнаступления последние несколько месяцев. 9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что оно началось, но украинская армия не достигла результатов ни на одном из участков конфликта. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наступление уже идет.

Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник в украинском командовании, что речи о полномасштабном наступлении пока не идет — ведется «разведка боем», а украинские военные стараются «прощупать оборону противника на наличие слабых мест», в частности, на запорожском направлении.

По словам источника The Washington Post в одной из европейских разведок, пока Украина действует небольшой долей резервов, более крупный удар пока не нанесен.

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Экс-советник главы Пентагона объяснил отсутствие успехов наступления ВСУ
Экс-советник главы Пентагона объяснил отсутствие успехов наступления ВСУ

Теги
Пентагон США наступление контрнаступление ВСУ Украина
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