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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал, что военные Украины иногда избегают применения оружия с Запада

Американской разведке известно о ряде случаев, когда ВСУ предпочли коммерческие дроны с прикрепленной взрывчаткой поставленным США беспилотникам-камикадзе из-за того, что не были знакомы с этой техникой, пишет CNN

Украинские военные в ряде случаев предпочитают не использовать незнакомое западное вооружение, отдавая предпочтение коммерческим аналогам оборудования, сообщает CNN со ссылкой на близкий к американской разведке источник.

Киев получил сотни беспилотников Switchblade, однако ряд подразделений ВСУ все равно используют коммерческие модели, оснащенные взрывчаткой, которые более просты в использовании, уточнил собеседник телеканала.

США пытаются получить более точную информацию относительно применения украинскими силами вооружений и их оперативные темпы, однако трудно понять, сколько осталось в распоряжении ВСУ оружия и боеприпасов, рассказал CNN неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома. Опрошенные телеканалом западные чиновники пояснили наличие такого пробела в данных тем, что Киев не полностью передает им информацию о происходящем.

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Фото:Станислав Юрченко / Reuters

При этом представители украинской стороны настаивают на нехватке поставок оружия и боеприпасов с Запада, проблемой также является то, что обучение военнослужащих обращению с западным вооружением требует долгого времени, во время которого они отсутствуют на передовой, указывает CNN.

Несмотря на просьбы США к странам-партнерам выяснить наличие боеприпасов советской эпохи, в мире их осталось ограниченное количестве, а артиллерийские перестрелки «стирают советское оружие с лица земли», которым располагали украинские силы, рассказал телеканалу один из американских чиновников.

В разведке США и других западных стран уверены, что сейчас конфликт находится в критической стадии, аналогичное мнение в беседе с CNN выразил неназванный высокопоставленный чиновник НАТО. «Я думаю, что вы вот-вот дойдете до того, что та или иная сторона добьется успеха», — сказал он.

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Politico узнало о проблемах США в поставках Украине дронов Grey Eagle
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Фото:John Moore / Getty Images

Украина с конца прошлого года призывает США, страны Евросоюза и другие государства о поставках вооружения, просьбы усилились после начала Россией спецоперации. К середине июня для паритета с Москвой по наличию вооружений Киев должен получить еще 1 тыс. 155-мм гаубиц, 500 танков, 1 тыс. беспилотников, 300 реактивных систем залпового огня и 2 тыс. единиц бронетехники, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Все украинские дипломатические представительства в других странах по заданию президента Владимира Зеленского сосредоточены на одобрении поставок вооружений Киеву, говорил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Дипломат подчеркнул: «оружия много не бывает, и его нужно больше». Зеленский также указывал, что в конфликте может наступить переломный момент, однако для этого стране необходимы дополнительное вооружение от других стран.

При этом для продолжения поставок вооружений власти Украины не передают всю информацию США о происходящем в стране и ситуации в передовой, рассказали в начале июня источники The New York Times в американской администрации. «По сути, украинские официальные лица не хотят предоставлять информацию, которая могла бы подтолкнуть США и других их западных партнеров к замедлению поставок вооружений», — сообщил газете один из собеседников. Источники газеты в Пентагоне уверены, что располагают большим количеством данных о реальном положении дел с российской стороны, чем с украинской.

NYT узнала, что США вооружают Тайвань по примеру поставок Украине
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Фото:Ann Wang / Reuters

Российские власти не раз критиковали западные страны за поставки вооружений на Украину. Президент Владимир Путин выразил мнение, что они передают оружие Киеву в целях «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт». Его представитель Дмитрий Песков отмечал, что западные страны таким образом «подливают масла в огонь».

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — отмечал глава МИД Сергей Лавров.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ВСУ поставки оружия Национальная разведка США

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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