Путин не увидел изменений «по сути» из-за «возни» с поставкой ракет Киеву
Поставки США и другими западными государствами ракетных систем залпового огня (РСЗО) не меняет расстановку сил, поскольку ВСУ обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Он выразил уверенность, что в этом «нет ничего нового», поскольку на вооружении в украинской армии уже стоят системы «Град», «Смерч» и «Ураган».
«Вот то что мы сегодня слышим, то что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45-70 км, в зависимости от типа ракет. Ну то же самое было и с теми «Градами», «Ураганами», о котором я сказал. Там тоже дальность 40-70 км», — сказал Путин.
Президент уточнил, что к моменту начала спецоперации, Украина располагала около 515 единиц таких систем, из них 380 были уничтожены, но часть восстановили и сейчас ВСУ имеет 360 систем РСЗО. Он счел, что поставка «связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути».
«И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — подчеркнул Путин.
«Если [дальнобойные ракеты] будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — также сказал он.
Поставить на Украину РСЗО поручил в начале июня американский президент Джо Байден в рамках пакета помощи на $700 млн, В него войдут системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), об их поставках не раз просили в Киеве. Байден указал, что это решение «своевременно и необходимо» для украинских военных.
В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между США и Украиной доверительными. Советник президента Украины Михаил Подоляк также подчеркнул, что украинские силы сейчас ведут оборону, планов по нанесению ударов по территории России нет. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвергнув возможность ударов по России полученным дальнобойным оружием.
В российском Минобороны однако заявили о намерении ВСУ ударить по России дальнобойными ракетами. В министерстве утверждают, что такое вооружение скоро поступит в город Шостку Сумской области, откуда будут наноситься удары «непосредственно из жилых районов города». Это будет сделано в рамках «провокации» против российских сил на ответный огонь, уверены в Минобороны.
В Кремле сочли, что решение Байдена «подливает масла в огонь» и не способствует появлению желания в Киеве вести переговоры с Москвой. В ответ на вопрос о мерах, которые Россия намерена принять после получения Украиной таких вооружений, представитель президента Дмитрий Песков предложил «не говорить о самых плохих сценариях».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что российские силы нанесут удар по центрам принятия решений, если будет атакована территория России. При этом он добавил: «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева».