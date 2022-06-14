Посол сообщил о задании Зеленского добиться больше поставок оружия

Посол в Австралии сообщил, что президент поставил перед дипломатами задачу достать больше оружия для Украины. Ранее Зеленский заявил, что Запад наконец-то начал поставлять в страну вооружения, которые она хочет

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед дипломатическими представительствами страны добиться поставок больше вооружений, сообщил украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко в эфире телеканала «Украина 24».

«Оружия много не бывает, и его нужно больше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сосредоточены на одной задаче, которую поставил президент, — это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника», — сказал Мирошниченко.

Он уточнил, что Австралия намерена поставить на Украину вооружения на $225 млн, в том числе гаубицы, противотанковое оружие, бронетранспортеры, беспилотники, снаряды и снаряжение.

Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк на днях заявил, что Киеву требуются 1 тыс. 155-мм гаубиц и сотни других видов оружия и техники. В середине апреля он пожаловался на то, что ЕС поставляет на Украину не то оружие, о котором Киев просил, а сами поставки занимают слишком много времени. Подоляк потребовал от Брюсселя дать Украине вооружение «сейчас, а не через месяц». До этого Зеленский призывал США: «Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты». Он просил дать ему «что-нибудь», чем он мог бы защищать страну, а не бронежилеты и шлемы.

В конце апреля украинский лидер заявил, что Киев «наконец услышали» и он начал получать те вооружения, которые хотел. О чем идет речь, он не уточнил.

В начале июня американский президент Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на $700 млн, включающем поставки систем залпового огня HIMARS. Позднее о планах передать Украине РСЗО M270 сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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Россия неоднократно критиковала поставки на Украину западных вооружений. Натовские страны, по сути, вступают в «прокси-войну» с Россией, заявлял, в частности, глава российского МИДа Сергей Лавров. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — отмечал он.

Президент Владимир Путин, говоря о поставках на Украину ракетных вооружений, заявил, что цель «всей этой возни» лишь одна: «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт». При этом он предупредил, что в случае поставок дальнобойных орудий Россия будет делать из этого выводы и «применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».