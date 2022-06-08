NYT узнала о замалчивании Киевом реальной ситуации на фронте

По данным источников газеты, Киев намеренно предоставляет США не всю информацию о реальном положении дел на фронте, чтобы гарантировать своевременную поставку вооружений

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Украина не предоставляет Соединенным Штатам полную информацию о боевых действиях и ситуации в стране, чтобы не лишиться поставок оружия. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, несмотря на ежедневные брифинги президента Украины Владимира Зеленского об успехах на фронте, Вашингтон все еще получает мало информации о реальном положении дел. Как уточнили источники NYT, украинское правительство предоставило Вашингтону мало секретных брифингов или подробностей об оперативных планах, а украинские официальные лица признали, что они не рассказали американцам всего.

При этом, по словам источников из Пентагона, у США существует отлаженный процесс по отправке оружия союзникам, который начинается с запроса и включает полноценную оценку со стороны Вашингтона. Газета приводит слова директора национальной разведки Аврил Хейнс, которая ранее заявила, что США получают больше информации о реальном положении дел с российской стороны, чем с украинской.

Источники добавили, что секретность Украины вынудила американских военных и представителей разведки попытаться узнать необходимые данные из других стран, сотрудничающих с Киевом. «По сути, украинские официальные лица не хотят предоставлять информацию, которая могла бы подтолкнуть США и других их западных партнеров к замедлению поставок вооружений», — рассказал собеседник NYT.

Кроме этого, источники NYT сообщили, что в последнее время американская разведка испытывает проблемы со спутниковым наблюдением местности, так как «облачный покров ограничил полезность спутников».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями необходимость «денацификации и демилитаризации» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Зеленский в ответ ввел в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

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За более чем три месяца с начала спецоперации российским войскам удалось взять под полный контроль Херсонскую область, частично занять Запорожскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области Украины.

В то же время с начала российской спецоперации страны Запада, включая США, ввели против России санкции и в несколько раз увеличили поставки вооружений на Украину. В частности, 1 июня президент США Джо Байден решил поставить Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), о которых долгое время просили в Киеве. Он одобрил пакет военной помощи на $700 млн, куда войдут системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

В Кремле, говоря о возможной передаче Киеву американских систем залпового огня, отметили, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

Накануне, 7 июня, Зеленский заявил, что армия его страны уступает российской в техническом плане, поэтому нуждается в помощи Запада. По словам главы государства, «тупиковая ситуация» в боевых действиях не вариант для Украины. Если Киев добьется того, что российские войска отойдут на позиции, занятые до 24 февраля, это станет «серьезной временной победой» для Украины, но ее окончательная цель — полный суверенитет над ее территорией, подчеркнул он.