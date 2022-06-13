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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк назвал необходимое число вооружений для паритета с Россией

Фото: Станислав Юрченко / Reuters
Фото: Станислав Юрченко / Reuters

Украине необходимо получить 1 тыс. 155-мм гаубиц и сотни других видов оружия и техники, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он в Twitter.

11 июня посол Киева в Берлине Андрей Мельник рассказал, что Германия передаст Украине гаубицы и самоходные зенитные установки «Гепард» до конца лета. Он уточнил, что 15 «Гепардов» Берлин поставит до конца июля, еще 15 — до конца августа.

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Самоходная гаубица М109

В начале июня президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Киеву на $700 млн, включающей поставки систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним. Позднее о планах передать Украине РСЗО M270 сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

В Кремле, комментируя поставки Киеву оружия, заявляли, что это не способствует возобновлению мирных переговоров и «подливает масло в огонь». При этом цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия со стороны западных стран, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
гаубица поставки вооружения Военная операция на Украине
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