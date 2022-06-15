Politico узнало о проблемах США в поставках Украине дронов Grey Eagle

Военные Украины должны будут пройти долгое обучение по применению дронов Grey Eagle. Вашингтон до сих пор не принял окончательного решения о поставках, его может заблокировать конгресс

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Процесс передачи Украине четырех американских беспилотников MQ-1C Grey Eagle столкнулся с проблемами в логистике и обучении украинских военных, Киев вряд ли сможет использовать дроны в боевых действиях в ближайшие недели или месяцы, пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и экспертов.

Собеседники газеты в военном ведомстве указали, что обучение использованию Grey Eagle обычно занимает месяцы в зависимости от комплектации, эти модели значительно сложнее в эксплуатации беспилотников с меньшим радиусом действия. В компании-производителе General Atomics при этом допустили, что процесс обучения украинских военных можно сократить в связи с «неотложными нуждами» Киева. Представитель разработчика Марк Бринкли заявил Politico, что речь может идти о четырех-пяти неделях.

Кроме того, решение американской администрации передать Киеву беспилотники не является окончательным, поставки может заблокировать конгресс, этот вопрос продолжают обсуждать в Пентагоне и Белом доме.

Сделка стала бы продажей другому государству техники, стоящей на балансе американских вооруженных сил, а не перечислением из президентского резервного фонда, что может затормозить процесс, пишет издание. Politico поясняет, что продажа техники за границу требует официальных запросов, утверждения Госдепартаментом и уведомления конгресса, который может помешать сделке в течение 30 дней.

Использование Grey Eagle требует наличия обширной наземной инфраструктуры, в том числе необходимы зашифрованные каналы связи, взлетно-посадочные полосы и специальное оборудование, пояснил в беседе с изданием эксперт Vertical Flight Society Дэн Гэттингер. Он указал, что до сих пор остается неясным, где украинские силы смогут базировать беспилотники и операторов, добавив при этом, что операторы смогут управлять ими, находясь вне Украины при наличии доступа к спутниковой связи.

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Politico указывает, что Grey Eagle способен собирать значительное количество данных во время полета, в воздухе он способен продержаться до 30 часов. Беспилотник также может наносить удары высокоточными ракетами Hellfire. Американские военные обладают более 200 дронами Grey Eagle, сообщил газете генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула.

Прежде официальный Киев не раз просил Вашингтон и власти других европейских стран предоставить более современное вооружение, о поставках Grey Eagle украинские власти просили, в частности, в конце апреля. США прежде уже передали беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, однако Grey Eagle и Reaper интересуют Киев в связи с тем, что эти модели способны преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться.

Киев к тому времени уже провел переговоры с General Atomics, однако поставки ударных БПЛА подпадают под американский режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает их поставки. Получить Gray Eagle и Reaper ранее не смогли некоторые партнеры США, включая Катар и Индонезию, указывал Politico.

К началу июня в Пентагоне уже несколько недель обсуждали передачу Украине беспилотников Grey Eagle, сообщали источники Reuters. В Пентагоне тогда же заявили агентству, что пока «нечего объявлять» по этому вопросу.