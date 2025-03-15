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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил, что не России решать вопрос о западных войсках на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Отправка миротворцев на Украину — часть предложения Европы по обеспечению мира. Зеленский говорил о необходимости 100 тыс. миротворцев. Россия не поддерживает такой шаг, считая неприемлемым появление войск НАТО на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Padilla / Reuters)

Россия не сможет возражать, если Украина попросит, чтобы войска других стран находились на ее территории, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает AFP.

«Если Украина попросил силы союзников быть на ее территории, не России решать, принимать это или нет», — сказал он.

Франция и Великобритания возглавляют усилия европейских стран по разработке предложений по обеспечению мира на Украине. 3 марта Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер представили свой план прекращения огня на Украине. Он предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Киев 11 марта заявил, что готов к 30-дневному прекращения огня. Москва пока не озвучила своего финального решения на этот счет.

На втором этапе после перемирия согласно плану Стармера и Макрона возможно размещение европейских военных в качестве миротворцев на Украине.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

Стармер выражал готовность направить военных королевства, а также самолеты, на Украину. С заявлениями о возможной отправке миротворцев туда также выступала Дания, допускала подобную возможность Швейцария.

Несколько европейских стран исключили появление своих солдат на Украине: в их числе Польша, Италия, Финляндия.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев.

Американский лидер Дональд Трамп говорил, что «было бы неплохо, если бы» европейцы разместили на Украине войска. Он сказал, что не будет возражать против этого, но американские силы участвовать в миссии не будут. Также он подчеркивал, что такое размещение должно быть в приемлемом для всех сторон формате.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что планы некоторых европейских стран направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг. Глава ведомства Сергей Лавров называл неприемлемым появление войск из стран НАТО на Украине, неважно, под каким флагом они будут размещены.

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Эмманюэль Макрон миротворцы Украина
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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