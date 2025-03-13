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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала провокацией «озвучивание» планов миротворцев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Планы некоторых европейских стран направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима», — сказала она.

Захарова добавила, что в Москве знают об ограниченном присутствии западных военнослужащих под прикрытием на Украине по меньшей мере с 2015 года.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Франция и Великобритания взяли на себя ведущие роли в разработке европейских предложений по мирному урегулированию на Украине. Лондон выражал готовность направить туда миротворцев, чтобы те контролировали соблюдение мирных договоренностей. О готовности отправить миротворцев на Украину также 10 марта заявила Дания.

В начале марта 2025 года Bloomberg сообщил о намерении Великобритании и Франции представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа плюс», готовых участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине. Британский премьер Кир Стармер заявил, что его страна будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что интерес к участию в обеспечении мира на Украине выразили 15 стран.

Москва называла размещение миротворцев стран НАТО на Украине неприемлемым и предупредила, что будет расценивать это как шаг к эскалации конфликта.

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МИД Мария Захарова Украина Россия миротворцы Европа США Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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