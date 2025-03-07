Дуда не увидел необходимости в польских миротворцах на Украине

Дуда считает, что если США и Украина заключат сделку по полезным ископаемым, то последняя станет для Вашингтона стратегическим местом. Охранять его в таком случае должен американский контингент

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В отправке польских войск на Украину в рамках миротворческой миссии нет необходимости, заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

«У меня совершенно другая концепция, когда речь идет о стабилизации ситуации на Украине после окончания войны, — сказал он (цитата по Business Insider). — Если между США и Украиной произойдет сделка по добыче полезных ископаемых, Украина станет стратегическим местом для Соединенных Штатов».

Дуда выразил уверенность в том, что Вашингтон «будет охранять» свои стратегические интересы на Украине. Также, считает он, после окончания конфликта туда необязательно направлять армии, «это может быть политика настолько жесткая, что ясно: если что-то произойдет, последует немедленная реакция».

«Можно спорить, понадобятся ли какие-то миротворческие силы НАТО или ЕС, о которых говорят в некоторых проектах. Я считаю, не обязательно. Может оказаться, что на линии разграничения между Россией и Украиной, суверенной, свободной и независимой, подчеркиваю, потребуются какие-то наблюдательные силы», — заключил он.

Ранее Дуда счел отправку европейских полицейских и саперов на Украину более гибким решением, чем с миротворцами, из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов. Варшава неоднократно выступала против присутствия европейского миротворческого контингента в зоне конфликта.

Франция и Великобритания предложили формат «Европа плюс», участниками которого станут государства, готовые к размещению миротворцев на Украине. О желании обсудить этот вопрос сообщили в Минобороны Турции. Отправку контингента допустил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Россия считает этот сценарий неприемлемым. Как уточняли в российском МИДе, Москва расценит развертывание миротворческих сил на Украине как шаг к эскалации конфликта.