Премьер Британии выразил готовность отправить на Украину войска и ВВС для мира

Стармер выразил готовность отправить на Украину войска и авиацию для мира

Трамп рассказал премьеру Британии об усилиях по прекращению конфликта и упомянул «исторический телефонный разговор» с Путиным. Стармер приветствовал «глубокую и личную» приверженность Трампа установлению мира

Великобритания готова отправить войска и самолеты для поддержания мира на Украине, заявил британский премьер-министр Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, его слова приводит Sky News.

«Это единственный способ сохранить мир», — сказал он.

Премьер приветствовал «глубокую и личную» приверженность Трампа установлению мира. «Вы создали огромную возможность для достижения исторического мирного соглашения», — отметил Стармер.

Трамп назвал встречу с британским премьером «чрезвычайно продуктивной». По его словам, он рассказал Стармеру об усилиях по прекращению конфликта и упомянул «исторический телефонный разговор» с российским коллегой Владимиром Путиным, который был «очень успешным».

«Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что дело продвигается довольно быстро», — уверен американский лидер. «Продвижение к миру продолжится, когда президент Зеленский посетит Белый дом», — добавил он. Прекращение огня может «наступить скоро», считает Трамп.

Американский президент заявлял, что миротворцы должны быть размещены в формате, который будет приемлем для всех. Он также говорил, что задавал Путину вопрос о присутствии на Украине европейских миротворческих сил и что у того «с этим нет проблем».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о поддержке Россией идеи об отправке европейских миротворцев, отмечал: «Здесь на этот счет [размещения на Украине европейских миротворцев] есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать».

Лавров называл неприемлемым появление на Украине войск стран НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».