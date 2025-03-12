Премьер Финляндии исключил отправку миротворцев на Украину
Финляндия не планирует отправлять миротворцев на Украину, заявил 12 марта премьер-министр Петтери Орпо во время выступления перед парламентом страны.
«Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину», — заявил Орпо (цитата по «РИА Новости»).
Глава правительства Финляндии отметил, что участие финских военных может привести к «риску конфликта» с соседней страной, что делает подобные решения крайне опасными.
10 марта о готовности направить миротворцев на Украину для достижения перемирия заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что окончательного решения пока нет.
Премьер Великобритании Кир Стармер в начале марта заявил о готовности своей страны при необходимости отправить на Украину наземные войска и играть «ведущую роль» в обеспечении мира в регионе.
Москва называла размещение миротворцев стран НАТО на Украине неприемлемым.
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