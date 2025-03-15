Экс-помощник президента США предложил контроль перемирия без миротворцев

Контролировать перемирие может трехсторонняя военная комиссия США, России и Украины, считает Грэм. По его мнению, вооруженные миротворцы или миссия ОБСЕ для прекращения огня не потребуются, достаточно дронов и спутников

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Лучшим вариантом для контроля за соблюдением перемирия на Украине может быть создание специальной трехсторонней американо-российско-украинской военной комиссии, заявил РБК научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

Вопрос о том, как осуществлять мониторинг и верификацию перемирия встанет, как только будет согласована окончательная линия прекращения огня, считает Грэм. Лучшим способом контролировать ситуацию он назвал создание трехсторонней комиссии, которая будет использовать так называемые национальные технические средства (НТС, англ. National Technical Means) контроля.

«Отслеживать воздушные удары и инциденты на море довольно просто. Сложнее мониторить и верифицировать инциденты, происходящие на суше, отчасти потому, что две армии находятся в непосредственной близости друг от друга. Но необходимо создать военную комиссию, где можно было бы поднимать вопросы о потенциальных нарушениях перемирия и решать, кто несет за них ответственность, и, — что еще важнее, — как сделать так, чтобы такие инциденты не происходили в будущем, таким образом обеспечивая соблюдение перемирия и условий для переговоров», — сказал он РБК.

Потребности в вооруженном миротворческом контингенте для контроля за соблюдением перемирия «на земле» Грэм не увидел.

«На земле» уже есть две армии, и обе они вооружены — российская и украинская. Речь о простом использовании национальных технических средств — спутников и беспилотников — для обеспечения соблюдения условий прекращения огня. Вероятно, — и это будет обсуждаться в ходе переговоров о прекращении огня», — пояснил он свою точку зрения.

«Думаю, что будет намного лучше, если этот вопрос [соблюдения перемирия] так и останется за украинцами, русскими и американцами», — сказал он. Собеседник РБК выразил уверенность, что режим прекращения огня будет соблюдаться при наличии политической воли у Москвы и Киева.

Один из вопросов, который необходимо решить, прежде чем начнет действовать режим прекращения огня, — это где будет проходить фактическая линия прекращения огня и согласятся ли обе стороны конфликта вместе с США провести эту линию таким образом, что той или другой стороне придется вывести войска с определенной территории, предупреждает Грэм. «Это должно стать предметом переговоров до того, как перемирие вступит в силу. Я абсолютно уверен, что позиция Украины будет заключаться в том, что эта линия должна проходить по территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей (в сентябре 2022 года власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России — ред.) и не включать другие области или регионы Украины. Позиция России, очевидно, будет заключаться в том, что Курская область не будет частью режима прекращения огня и что украинские войска должны будут ее полностью покинуть», — пояснил он.

После встречи с США в Джидде Украина 11 марта сообщила о согласии на 30-дневное прекращение огня. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что Москва поддерживает идею о перемирии, но есть нюансы, в том числе по поводу ситуации в Курской области. Президент США Дональд Трамп назвал заявление коллеги многообещающим, но «не полным».

Украинский президент Владимир Зеленский назвал слова Путина «очень предсказуемыми».

Трамп в ночь на 15 марта заявил, что через два дня о возможном прекращении огня на в зоне боевых действий станет известно больше подробностей. Он рассказал о «хороших» контактах с Россией и Украиной, заявив, что получил «несколько очень хороших ответов».

Поздним вечером 13 марта Путин провел переговоры в Москве со спецпосланником американского президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, который также участвует в переговорах по Украине.