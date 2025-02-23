В Швейцарии назвали условие отправки военных на Украину

Зюссли: Швейцария выделит миротворцев в миссию на Украине при получении запроса

Берн может выделить около 200 солдат, если получит запрос, и это одобрят власти, сказал Зюссли, отметив, что подготовка займет до года. Россия считает неприемлемым размещение миротворцев из НАТО, Швейцария в блок не входит

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Швейцария может выделить войска для коллективной миротворческую миссии на Украине, если получит соответствующий запрос, а правительство и парламент одобрят такую меру. Об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью Blick.

Если Берну поступит соответствующий запрос, власти начнут разрабатывать программу обучения военнослужащих и готовиться к развертыванию подразделений. Затем швейцарская сторона приступит к набору и обучению личного состава, уточнил командующий.

«Мы, вероятно, сможем выставить около 200 солдат за девять-двенадцать месяцев», — сказал Зюссли изданию.

Однако, подчеркнул он, это решение должно быть одобрено как правительством, так и парламентом.

На вопрос, будут ли швейцарские военные наблюдателями или участниками боевых подразделений, Зюссли ответил, что в миротворческих операциях, таких как в Косово, применение оружия разрешено только в ситуациях самообороны, а полномочия военных определяют Федеральный совет (правительство) и парламент.

Он исключил вывод швейцарских солдат из Косово или Боснии для последующей переброски их к российско-украинской границе. Зюссли указал, что обязательства Берна продолжают существовать, и потому ему потребуется дополнительный контингент.

«В настоящее время швейцарские солдаты отправляются в Косово или Боснию на шесть месяцев, затем происходит ротация. Подобным образом это может сработать и на Украине, если политики этого захотят», — заключил Зюссли.

Швейцария, которая позиционирует себя как нейтральное государство, участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру. Самый крупный ее контингент размещен в Косово: там швейцарские солдаты оказывают поддержку международным силам под руководством НАТО (КФОР), отмечает Reuters.

Возможное размещение миротворцев на Украине в рамках мирного соглашения обсуждается несколько месяцев. Это стало одной из тем экстренного саммита европейских лидеров, прошедшего в Париже 17 февраля. Участники встречи разошлись во мнениях по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп поддержал идею отправки на Украину европейских миротворцев без привлечения американских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял на форуме в Давосе, что Украине нужны 200 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Позднее он снизил запрашиваемое количество до 100 тыс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами». Швейцария не является членом НАТО.