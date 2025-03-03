Макрон раскрыл их со Стармером план по Украине

Макрон и Стармер предлагают на месяц ввести «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», а европейских миротворцев размещать на Украине только после подписания мирного соглашения, рассказал президент Франции

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Франции Эмамнюэль Макрон и премьер-министр Великобритании разработали план прекращения огня на Украине, поскольку французский лидер считает, что в случае достижения договоренности между Россией и США Москва «в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности, путем ее демилитаризации». Об этом Макрон заявил в интервью Le Figaro.

Их план предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. При этом размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон.

«В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель, а затем, после подписания мирного соглашения, развертывание [миротворческого контингента]», — сказал он.

«Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без каких-либо гарантий», — добавил французский президент.

Макрон также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией и неблагодарности за помощь Вашингтона. Украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом.

После этого, писала Financial Times, Зеленский позвонил Макрон и генсеку НАТО Марку Рютте. Французский президент рассказал, что трижды за три дня разговаривал с Трампом, последняя беседа прошла после экстренного саммита союзников Киева в Лондоне 2 марта. «В ближайшие несколько дней мы должны добиться успеха, чтобы все повторилось», — говорит Макрон.

Стармер до этого также говорил, что Британия и Франция предложат свой план прекращения боевых действий, составленный вместе с Украиной и «возможно, еще одной или двумя странами». По его словам, для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», — сказал Стармер.

Трамп рассказывал, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля упомянул о возможности перемирия, однако его собеседник подчеркнул необходимость прекращения огня на постоянной основе. Что касается европейских миротворцев, глава МИД Сергей Лавров называл неприемлемым размещение военных из стран НАТО на Украине.

И Москва, и Киев неоднократно выступали против заморозки конфликта.