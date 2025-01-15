Хегсет рассказал, чего Трамп хотел бы для Украины
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил заявил, что Трамп «очень ясно дал понять», что хотел бы положить конец конфликту на Украине, его слова приводит NBC News.
Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг на слушаниях выразил обеспокоенность тем, что Хегсет во вступительном слове ни разу не упомянул Украину или Россию. «Это сигнал к тому, что мы собираемся отказаться от Украины?» — спросил Кинг.
Хегсет ответил, что «это политическое решение на президентском уровне».
«Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — отметил он. Кандидат Трампа подчеркнул, что конфликту нужно положить конец.
Хегсет ушел от ответа на вопрос о дальнейшей военной помощи Киеву. «В случае утверждения я гарантирую, что Министерство обороны будет играть ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального посланника президента по вопросам Украины и России [Кита Келлога]», — сказал он.
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