Кандидат на пост главы Пентагона ушел от ответа на вопрос о помощи ВСУ
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Пит Хегсет ушел от ответа на вопрос о возможности сохранения военной помощи Украине. Его выступление состоялось в комитете сената по вооруженным силам и было посвящено рассмотрению его кандидатуры.
Законодатели спросили Хегсета, считает ли он важным, чтобы США продолжили оказывать помощь Украине, в том числе после окончания конфликта. Кандидат на пост главы Пентагона ответил: «В случае утверждения я гарантирую, что Министерство обороны будет играть ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального посланника президента по вопросам Украины и России [Кита Келлога]».
Те же слова он повторил после вопросов об оценке развития конфликта, будущей роли Пентагона и возможности наращивания военной поддержки Украины.
20 января в должность президента США вступит Дональд Трамп, который неоднократно критиковал военную помощь Украине и хвалился, что урегулирует конфликт «за сутки». Однако, как пишет FT, Трамп, ранее заявлявший о планах прекратить военную помощь Киеву и начать переговорный процесс, теперь намерен продолжить поставки оружия.
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