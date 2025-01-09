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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник оценил готовность Трампа пойти на уступки России по Украине

Спецпосланник Келлог: Трамп не пойдет на уступки Путину и России по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Келлога, Трамп при урегулировании не пытается «дать что-то Путину», его цель — сохранение суверенитета Украины и справедливый мир
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается идти на уступки России или президенту Владимиру Путину в ходе урегулирования на Украине, заявил спецпосланник будущего лидера по Украине Кит Келлог Fox News.

«Я думаю, люди должны знать, что он не пытается дать что-то Путину или русским. Он пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно», — сказал Келлог.

Он отметил, что Трамп намерен проводить переговоры и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским в процессе урегулирования. По словам Келлога, одной из самых больших ошибок уходящего президента Джл Байдена было то, что он не был вовлечен в переговоры с Путиным.

Келлог отметил, что на «личном и профессиональном» уровне хотел бы установить для себя срок в 100 дней, за который можно было бы достичь результатов в разрешении конфликта.

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7 января Трамп выразил надежду на то, что ему удастся остановить конфликт на Украине в течение полугода. Он также рассказал, что в курсе о готовности Путина к диалогу, но исключил контакты до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Кроме того, республиканец отметил, что понимает «чувства» России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. По мнению Трампа, у Москвы и Киева «была сделка», которая удовлетворяла бы все стороны, но ее нарушил Байден.

Отказ Украины от вступления в альянс — одно из главных требований России для начала переговоров и прекращения огня наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, безъядерным статусом Киева, признанием Крыма, Севастополя и новых регионов российскими и снятия с Москвы санкций. Такие условия озвучил Путин в июне. В ноябре он подтверждал готовность к диалогу на этих условиях. В декабре он говорил, что Россия готова к компромиссам в переговорах.

Зеленский 6 января описал возможные требования Украины на переговорах. Среди них было «частичное членство в НАТО» (то есть когда гарантии безопасности со стороны блока будут распространяться лишь на территории, контролируемые Киевом). Также власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы. Президент добавил, что еще важны поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

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Дональд Трамп Украина Кит Келлог мирные переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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