Трамп рассказал об одном пути к миру на Украине, «зависящем от Путина»

Дональд Трамп (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшем времени встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом будущий американский лидер рассказал в интервью Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень скоро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых дел надо быть там», — сказал Трамп.

Инаугурация состоится в следующий понедельник, 20 января.

На вопрос о стратегии прекращения боевых действий между Россией и Украиной, республиканец ответил: «Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не совсем удачно».

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