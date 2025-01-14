Трамп рассказал об одном пути к миру на Украине, «зависящем от Путина»
Избранный президент США Дональд Трамп в ближайшем времени встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом будущий американский лидер рассказал в интервью Newsmax.
«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень скоро. Я бы сделал это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых дел надо быть там», — сказал Трамп.
Инаугурация состоится в следующий понедельник, 20 января.
На вопрос о стратегии прекращения боевых действий между Россией и Украиной, республиканец ответил: «Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не совсем удачно».
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