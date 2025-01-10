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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в этом году

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский не первый раз говорит о желании завершить конфликт с Россией в 2025-м. При этом он отметил, что прежде других договоренностей Киев должен получить гарантии безопасности. В Москве обвиняют Киев в отказе от диалога
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Киев намерен получить гарантии безопасности и завершить конфликт с Москвой в этом году, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI во время визита в страну.

«Наше желание — получить гарантии безопасности в этом году и закончить войну в этом году», — сказал он.

По его словам, определение гарантий безопасности должно произойти раньше, чем будут достигнуты иные договоренности. По его словам, гарантии должны быть такими, чтобы российские силы не могли «вернуться» на Украину.

Зеленский прибыл в Италию 9 января. Он уже провел встречи с премьер-министром страны Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой. Последнего он пригласил посетить Украину — по его словам, последний раз итальянский президент посещал страну 25 лет назад.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Накануне Зеленский, выступая на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе Рамштайн, сказал, что намерен сделать «все возможное» для завершения конфликта в этом году. 6 января президент описал, каким видит «путь к миру». По его словам, Украине для дипломатического урегулирования нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые она контролирует, и частичное вступление в НАТО с распространением действия членства на те же территории. Причем власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы. Также он отметил важность поставок вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

Президент Владимир Путин называл отказ Украины от вступления от НАТО одним из условий для начала переговоров с ней и прекращения огня. Кроме того, он говорил, что Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; иметь безъядерный статус; с России должны снять санкции и признать Крым и новые территории за ней на международном уровне. Путин также отмечал, что в переговорах Москва готова к компромиссам.

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Владимир Зеленский Украина мирные переговоры гарантии безопасности
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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