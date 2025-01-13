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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков заявил об отсутствии подготовки к переговорам Путина с Трампом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предметной подготовки к переговорам главы российского государства Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока нет, но есть понимание, что такие контакты необходимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

«Пока никакой предметной подготовки [к контактам] нет, есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны», — сказал Песков журналистам.

По его словам, многие страны предлагают свои площадки для встречи, но говорить о ней преждевременно. Помимо прочего, нужно ждать, пока не поменяется администрация в Вашингтоне, заключил Песков.

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Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин

12 января будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о начале подготовки возможной встречи избранного президента США с главой российского государства. Уолтц также допустил телефонный разговор Путина и Трампа «в ближайшие дни или недели».

Ранее Трамп сообщил, что Путин выразил желание провести встречу с ним, однако сам республиканец считает встречу возможной только после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

19 декабря 2024 года глава российского государства на пресс-конференции заявил, что готов к встрече в любое время, отметив, что им с Трампом «будет о чем поговорить». 

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Майк Уолтц

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