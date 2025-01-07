Трамп назвал ожидаемые сроки окончания конфликта на Украине

Трамп вновь заявил, что конфликт России и Украины не начался бы, если бы он оставался президентом США. Республиканец выразил надежду на урегулирование в течение шести месяцев

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Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему удастся остановить конфликт на Украине в течение полугода. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), трансляцию которой вел Fox News.

На вопрос журналистов о том, через сколько завершится конфликт на Украине, он ответил: «Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период».

Республиканец также рассказал, что в курсе о готовности президента России Владимира Путина к диалогу, но исключил контакты до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Также Трамп вновь заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы в Белом доме был он, а не действующий президент Джо Байден.

В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал о возможности урегулировать конфликт на Украине за сутки в случае, если он станет президентом США. В Москве, как и в Киеве, к таким обещаниям отнеслись со скептицизмом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «это было некоторого рода преувеличение».

Путин на пресс-конференции в конце декабря 2024-го заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле. Согласно проекту договора, согласованного в Стамбуле весной 2022-го и опубликованного газетой Welt Am Sonnag, Украина обязывалась, среди прочего, отказаться от членства в военных союзах, включая НАТО.