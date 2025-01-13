Кремль оценил слова Уолца о нереалистичности возврата территорий Украиной

В ближайшие семь суток «рулить процессом» будут Байден и его команда, а у них никакого изменения в риторике Кремль не наблюдает, сказал Песков. Уолтц заявил, что Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Киеву

Майкл Уолтц (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца о нереалистичности идеи «вытеснения» России с утраченных территорий Украины заявил, что об изменении риторики США можно будет говорить после вступления Трампа в должность, передает корреспондент РБК.

«Мы самым тщательным образом эти интервью отслеживаем. Но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю или после уже официальных назначений. Потому что пока речь идет об избранном президенте США, пока речь идет о его такой эвентуальной команде, это пока люди не назначенные на свои должности», — сказал Песков.

По его словам, в ближайшие семь суток «рулить процессом» будут Джо Байден и его команда, а у них никакого изменения в риторике Кремль не наблюдает.

Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Киеву, заявил Уолтц эфире телеканала ABC. «Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал он.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский предлагал накрыть «зонтиком» НАТО все оставшиеся под контролем Киева территории, чтобы добиться прекращения «горячей фазы» боев. Позднее он признал, что у ВСУ недостаточно сил, чтобы отвоевать территории. По его мнению, их можно будет вернуть дипломатическим путем. Условием для дипломатического урегулирования украинский лидер назвал гарантии безопасности в отношении территорий, которые контролирует Украина, и частичное вступление в НАТО. При этом Киев не откажется от претензий на Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, заверил он.

Москва убеждена, что присоединение Украины к НАТО в нынешних условиях «поставит крест» на урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, «сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации». Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также на отказе Киева от членства в блоке.