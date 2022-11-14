Кремль заявил об отсутствии субстантивных идей у Франции по Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:36
Morgan Stanley предсказал нулевой рост рынка акций в 2023 году Инвестиции, 14:35
Как поднять цены в кризис и не растерять при этом клиентов Pro, 14:30
Российские военные объявили о полном контроле над Павловкой Политика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 14:26
В мэрии рассказали о перспективах развития прилегающих к МЦД территорий Город, 14:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Нас ждет деградация и воровство: как компании пытаются защитить данные Pro, 14:10
WADA потребовало от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года Спорт, 14:05
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 14:03
Линдси Лохан вернулась в кино. Где она пропадала 10 лет Life, 13:56
Биржевая цена газа в Европе выросла более чем на 10% Инвестиции, 13:55
Reuters сообщило о пропаже более $1 млрд средств клиентов криптобиржи FTX Крипто, 13:52
Минобороны сообщило о безуспешных атаках ВСУ на трех направлениях Политика, 13:49
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии субстантивных идей у Франции по Украине

Песков: Франция давно не проявляла интереса к переговорам между Россией и Украиной
Президенты России и Франции некоторое время не говорили по телефону, а сейчас Париж не предлагает ничего «субстантивного» по переговорам с Киевом, сказал Песков. Макрон ранее предложил нарастить дипломатические усилия по этой теме
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Париж давно не выдвигал существенных предложений по урегулированию отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, давно не было ничего субстантивного. Какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами. Пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проявляет ли Париж интерес к диалогу с Москвой.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно увеличить дипломатические усилия и добиться того, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись за стол переговоров. По его словам, преждевременно ставить какие-то радикальные предварительные условия, однако он отметил, что решать, на каких условиях пойдут переговоры, преждевременно.

Публичный переговорный процесс между Россией и Украиной были приостановлен в мае. После того как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России, президент Владимир Путин призвал Киев «немедленно прекратить все боевые действия» и вернуться за стол переговоров, однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин. Кремль, однако, после этого заявлял, что Москва все равно открыта к переговорам, хотя и считает их маловероятными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон был одним из тех, с кем президент России часто обсуждал ситуацию на Украине после начала конфликта.

Читайте на РБК Pro
Восемь эффективных способов добавить в жизнь физическую активность
Алгоритм на случай внезапного увольнения: пять первых антикризисных шагов
Акция «1+1» уходит в прошлое: какие маркетинговые крючки все еще работают
Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого

Макрон и Путин прежде часто обсуждали ситуацию на Украине, с 24 февраля по 24 октября они поговорили 13 раз. Сам президент Франции говорил, что в первую половину этого года они беседовали более 100 часов. «Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным», — говорил Макрон. Президент Франции также сталкивался с критикой других европейских лидеров из-за контактов с Путиным, в частности, эстонский премьер Кая Каллас говорила, что российский президент не чувствует «изоляции» в таких условиях.


В июне издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских переговоров между Путиным и Макроном. В разговоре Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о подготовке к выполнению минских соглашений. Макрон подтвердил приверженность мнению, что договоренности должны выполняться. Он попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной — российский президент в ответ заявил, что военные останутся на границе, пока не разрешится ситуация в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию содержания звонка «сливом» и отметил, что дипломатическая этика подобных действий не предполагает.

В конце октября Путин рассказал, что изменил отношение к телефонным разговорам с Макроном. Если раньше он исходил из того, что все разговоры с французским президентом конфиденциальны, то теперь всегда исходит из того, что кто-то эти разговоры слушает.

Авторы
Теги
Персоны
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Эмманюэль Макрон Дмитрий Песков Кремль

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Макрон посоветовал не ставить радикальных условий для переговоров
Политика
Кремль счел неэффективной «мегафонную дипломатию» по обмену заключенными
Политика
Эрдоган решил обсудить с Зеленским условия переговоров по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter