Кремль заявил об отсутствии субстантивных идей у Франции по Украине

Песков: Франция давно не проявляла интереса к переговорам между Россией и Украиной

Президенты России и Франции некоторое время не говорили по телефону, а сейчас Париж не предлагает ничего «субстантивного» по переговорам с Киевом, сказал Песков. Макрон ранее предложил нарастить дипломатические усилия по этой теме

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Париж давно не выдвигал существенных предложений по урегулированию отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, давно не было ничего субстантивного. Какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами. Пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, проявляет ли Париж интерес к диалогу с Москвой.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно увеличить дипломатические усилия и добиться того, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись за стол переговоров. По его словам, преждевременно ставить какие-то радикальные предварительные условия, однако он отметил, что решать, на каких условиях пойдут переговоры, преждевременно.

Публичный переговорный процесс между Россией и Украиной были приостановлен в мае. После того как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России, президент Владимир Путин призвал Киев «немедленно прекратить все боевые действия» и вернуться за стол переговоров, однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Москвой, пока у власти находится Путин. Кремль, однако, после этого заявлял, что Москва все равно открыта к переговорам, хотя и считает их маловероятными.

Президент Франции Эмманюэль Макрон был одним из тех, с кем президент России часто обсуждал ситуацию на Украине после начала конфликта.

Макрон и Путин прежде часто обсуждали ситуацию на Украине, с 24 февраля по 24 октября они поговорили 13 раз. Сам президент Франции говорил, что в первую половину этого года они беседовали более 100 часов. «Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным», — говорил Макрон. Президент Франции также сталкивался с критикой других европейских лидеров из-за контактов с Путиным, в частности, эстонский премьер Кая Каллас говорила, что российский президент не чувствует «изоляции» в таких условиях.

В июне издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских переговоров между Путиным и Макроном. В разговоре Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о подготовке к выполнению минских соглашений. Макрон подтвердил приверженность мнению, что договоренности должны выполняться. Он попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной — российский президент в ответ заявил, что военные останутся на границе, пока не разрешится ситуация в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию содержания звонка «сливом» и отметил, что дипломатическая этика подобных действий не предполагает.

В конце октября Путин рассказал, что изменил отношение к телефонным разговорам с Макроном. Если раньше он исходил из того, что все разговоры с французским президентом конфиденциальны, то теперь всегда исходит из того, что кто-то эти разговоры слушает.